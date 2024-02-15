Погоня полицейского за велосипедистом попала на видео в Астане

Фото: скриншот видео

В социальной сети распространился ролик, на котором видно, что столичный полицейский гонется за велосипедистом, сообщает Zakon.kz.

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