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Погоня полицейского за велосипедистом попала на видео в Астане

погоня Фото: скриншот видео
В социальной сети распространился ролик, на котором видно, что столичный полицейский гонется за велосипедистом, сообщает Zakon.kz.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"14 февраля по ул. Ч. Айтматова 38-ми летний велосипедист, передвигаясь по проезжей части, находясь в наушниках проигнорировал требование об остановке. С велосипедистом была проведена профилактическая беседа по соблюдению правил дорожного движения".Пресс-служба ДП города Астаны

Ранее сообщалось о погоне на закрытой трассе в Карагандинской области.

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Елена Беляева
Астана
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