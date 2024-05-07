Полицейская погоня за быком попала на видео в Астане

Фото: zakon.kz

В Казнете появилось видео, на котором бык бегает в одном из районов Астаны, а полицейские пытаются его остановить, сообщает Zakon.kz.

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