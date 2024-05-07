Полицейская погоня за быком попала на видео в Астане
Фото: zakon.kz
В Казнете появилось видео, на котором бык бегает в одном из районов Астаны, а полицейские пытаются его остановить, сообщает Zakon.kz.
Этот инцидент 7 мая прокомментировали Zakon.kz в столичном Департаменте полиции.
"Животное было поймано участковыми инспекторами полиции района "Байконыр". Установлено, что бык сбежал со двора дома по улице Брусиловского во время погрузки, не будучи привязанным веревкой. Полицейские оперативно отреагировали, чтобы поймать животное, которое бегало по оживленным улицам и предотвратить возможную угрозу для прохожих, особенно детей", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Агрессивное поведение пассажира автобуса попало на видео в Астане. Отмечалось, что мужчина на просьбу предъявить контролеру оплату распылил газовый баллончик.
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