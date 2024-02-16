В Алматы студентам одного из вузов предлагали за 2 млн тенге перевестись с платного отделения на бюджетное

В Алматы 22-летний мужчина обманул студентов одного из высших учебных заведений. Об этом сегодня, 16 февраля 2024 года, рассказал начальник городского департамента полиции (ДП) Арыстангани Заппаров, сообщает Zakon.kz.

Главный полицейский южной столицы отметил, что в совершении серии мошенничеств подозревается гражданин М.

"Молодой мужчина предлагал студентам платного отделения одного из вузов Алматы перевестись на бюджетное, заплатив ему вознаграждение в 2 млн тенге. На данном этапе расследования установлена причастность подозреваемого к четырем аналогичным преступлениям. Не исключено, что потерпевших может быть гораздо больше, поэтому граждан, ставших жертвой аналогичного мошенничества, призываем обращаться по телефонам: 8-701-233-47-90; 8-747-700-00-72 и 8-778-677- 67-65", – информировал начальник Управления полиции Бостандыкского района полковник полиции Максат Канапьяев.

В соответствии со ст. 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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