Общество

Студентов Шымкента массово вовлекли в схему "исправления оценок" за деньги

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, студенты, абитуриенты, выпускники, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:58 Фото: Zakon.kz
Жертвами крупной аферы стали студенты одного из высших учебных заведений Шымкента. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что двое подозреваемых с октября 2025 года через TikTok выявляли страницы студентов шымкентских вузов.

"Используя специальные боты, они устанавливали мобильные номера и анкетные данные пользователей. Далее злоумышленники через портал учебного заведения проверяли информацию об успеваемости, вводя данные студентов", – отмечают следователи.

Выяснив, что у некоторых из них имеются недостаточные баллы по зачетам, подозреваемые переходили к активным действиям. Связываясь со студентами через мессенджер с подложных номеров, они представлялись сотрудниками университета.

Уже в ходе переписки сообщали заведомо ложные сведения о том, что для успешного прохождения зачета не хватает одного балла и существует риск недопуска или академической задолженности.

"При этом предлагали "решить вопрос" и полностью "исправить оценки". За свои мнимые услуги злоумышленники требовали от 70 до 80 тысяч тенге с каждого студента, а получив деньги, переставали выходить на связь".Пресс-служба ДП Шымкента

В настоящее время установлена их причастность к шести эпизодам противоправной деятельности. По данному факту проводится расследование.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 11:58
SMS с номера 1414: полиция Алматы призвала срочно усилить бдительность

Несколько дней назад Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обращалось с полезной информацией к жителям Казахстана. Тогда населению рассказали, как защитить свои гаджеты от цифрового мошенничества.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
