Студентов Шымкента массово вовлекли в схему "исправления оценок" за деньги

Жертвами крупной аферы стали студенты одного из высших учебных заведений Шымкента. Детали Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Известно, что двое подозреваемых с октября 2025 года через TikTok выявляли страницы студентов шымкентских вузов.

"Используя специальные боты, они устанавливали мобильные номера и анкетные данные пользователей. Далее злоумышленники через портал учебного заведения проверяли информацию об успеваемости, вводя данные студентов", – отмечают следователи.

Выяснив, что у некоторых из них имеются недостаточные баллы по зачетам, подозреваемые переходили к активным действиям. Связываясь со студентами через мессенджер с подложных номеров, они представлялись сотрудниками университета.

Уже в ходе переписки сообщали заведомо ложные сведения о том, что для успешного прохождения зачета не хватает одного балла и существует риск недопуска или академической задолженности.

"При этом предлагали "решить вопрос" и полностью "исправить оценки". За свои мнимые услуги злоумышленники требовали от 70 до 80 тысяч тенге с каждого студента, а получив деньги, переставали выходить на связь". Пресс-служба ДП Шымкента

В настоящее время установлена их причастность к шести эпизодам противоправной деятельности. По данному факту проводится расследование.

