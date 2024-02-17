Двухлетнего ребенка, подавившегося фасолью спасли в Алматы

Алматинские врачи успели спасти ребенка, у которого в дыхательных путях застряла твердая фасоль и едва не привела к трагедии, сообщает Zakon.kz

В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что малыша с удушьем скорая везла в Центр детской неотложной медпомощи. Однако когда состояние мальчика стало ухудшаться, врачи решили довезти его до ближайшей больницы.

По приезде реаниматологи несколько раз пытались извлечь инородное тело приемом Геймлиха, но оно застряло в трахее малыша.

По словам заместителя директора ГБСНП Ермека Желдибаева, из-за отсутствия подходящего бронхоскопа для маленьких детей проведение ему бронхоскопии было невозможным.

"Состояние ребенка ухудшалось, падала сатурация, ребенок синел. Реаниматологами и хирургом была срочно проведена интубация. При интубации удалось открыть дыхательные пути, тем самым удалось стабилизировать состояние ребенка до приезда врачей из детской больницы", – рассказали в ведомстве.

Прибывшие из ЦДНМП врачи при помощи бронхоскопии из дыхательных путей ребенка извлекли фасоль.

В управлении отметили, что с начала года врачи ЦДНМП спасли 10 малышей – в возрасте от 1 до 3 лет – с инородным телом в дыхательных путях.

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