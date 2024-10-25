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Соседи спасли шестилетнего ребенка из горящей квартиры в Астане

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В Астане соседи успели спасти шестилетнего ребенка, который остался один в квартире, когда начался пожар, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 25 октября 2024 года в Байконырском районе по улице Кравцова в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома.

"На пульт 112 поступило сообщение о том, что внутри горящей квартиры находится ребенок. По прибытии к месту вызова спасатели выяснили, что соседи вскрыли входную дверь и спасли малыша", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Пожарные оперативно потушили в квартире горящий матрас и линолеум на площади один квадратный метр.

Ребенок не пострадал. Выяснилось, что когда случилось возгорание, его мать вышла в магазин.

Ранее в Алматы во время пожара в кафе вынесли из огня три кислородных баллона. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Андрей Дюсупов
Астана МЧС РК Пожар 2024 год
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