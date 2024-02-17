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Неблагополучную ситуацию с корью в ЗКО прокомментировал эпидемиолог

Неблагополучную ситуацию с корью в ЗКО прокомментировал эпидемиолог Фото: pixabay
Заболевание корью выявлено почти во всех районах Западно-Казахстанской области. Эпидемиолог прокомментировал ситуацию, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" сообщает, что главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев назвал эпидемиологическую ситуацию по кори в области неблагополучной. В регионе наблюдается рост заболеваемости.

На 12 февраля  с диагнозом корь зарегистрировано 255 случаев:

  • Уральск – 196 случаев;
  • Бурлинский район – 17 случаев;
  • Район Байтерек – 14 случаев;
  • Теректинский район – 12 случаев;
  • В Сырымском районе – три случая;
  • Акжайыкском районе – четыре случая;
  • В Казталовском районе – четыре случая;
  • В Шынгырлауском, Жанибекском, Бокейординском районах – по одному случаю.

По возрастному составу:

  • от одного до четырех лет – 38%
  • до одного года – 20%
  • лица старше 30 лет – 18% (45)
  • 5-9 лет 9% (23)
  • 20-29 лет 6% (15)
  • 15-19 лет 5% (13)
  • 10-14 лет 4,7% (12)

По словам Мухамгали Арыспаева, под медицинским наблюдением находятся 12 объектов, из них шесть школ и три детских сада. По эпидемиологическим показаниям привито 389 контактных лиц.

Начиная с сентября 2023 года в Казахстане еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети.

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