Неблагополучную ситуацию с корью в ЗКО прокомментировал эпидемиолог

Заболевание корью выявлено почти во всех районах Западно-Казахстанской области. Эпидемиолог прокомментировал ситуацию, сообщает Zakon.kz.

"Мой город" сообщает, что главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев назвал эпидемиологическую ситуацию по кори в области неблагополучной. В регионе наблюдается рост заболеваемости.

На 12 февраля с диагнозом корь зарегистрировано 255 случаев:

Уральск – 196 случаев;

Бурлинский район – 17 случаев;

Район Байтерек – 14 случаев;

Теректинский район – 12 случаев;

В Сырымском районе – три случая;

Акжайыкском районе – четыре случая;

В Казталовском районе – четыре случая;

В Шынгырлауском, Жанибекском, Бокейординском районах – по одному случаю.



По возрастному составу:

от одного до четырех лет – 38%

до одного года – 20%

лица старше 30 лет – 18% (45)

5-9 лет 9% (23)

20-29 лет 6% (15)

15-19 лет 5% (13)

10-14 лет 4,7% (12)



По словам Мухамгали Арыспаева, под медицинским наблюдением находятся 12 объектов, из них шесть школ и три детских сада. По эпидемиологическим показаниям привито 389 контактных лиц.

Начиная с сентября 2023 года в Казахстане еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети.

