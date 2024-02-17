Неблагополучную ситуацию с корью в ЗКО прокомментировал эпидемиолог
Фото: pixabay
Заболевание корью выявлено почти во всех районах Западно-Казахстанской области. Эпидемиолог прокомментировал ситуацию, сообщает Zakon.kz.
"Мой город" сообщает, что главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев назвал эпидемиологическую ситуацию по кори в области неблагополучной. В регионе наблюдается рост заболеваемости.
На 12 февраля с диагнозом корь зарегистрировано 255 случаев:
- Уральск – 196 случаев;
- Бурлинский район – 17 случаев;
- Район Байтерек – 14 случаев;
- Теректинский район – 12 случаев;
- В Сырымском районе – три случая;
- Акжайыкском районе – четыре случая;
- В Казталовском районе – четыре случая;
- В Шынгырлауском, Жанибекском, Бокейординском районах – по одному случаю.
По возрастному составу:
- от одного до четырех лет – 38%
- до одного года – 20%
- лица старше 30 лет – 18% (45)
- 5-9 лет 9% (23)
- 20-29 лет 6% (15)
- 15-19 лет 5% (13)
- 10-14 лет 4,7% (12)
По словам Мухамгали Арыспаева, под медицинским наблюдением находятся 12 объектов, из них шесть школ и три детских сада. По эпидемиологическим показаниям привито 389 контактных лиц.
Начиная с сентября 2023 года в Казахстане еженедельно растет заболеваемость корью. На сегодняшний день в стране уже больше 14 тыс. заболевших, основная часть из них – дети.
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