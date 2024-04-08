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Информацию о сибиреязвенных захоронениях прокомментировали ветврачи ЗКО

ситуация в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 22:36 Фото: pixabay
Управление ветеринарии Западно-Казахстанской области прокомментировало информацию о сибиреязвенных захоронениях, расположенных на затопленных местах в районах, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, на сегодняшний день в районах ветеринарной службой совместно с местными исполнительными органами начата работа по утилизации павших животных.

"Хотел дать разъяснения по поводу данной информации руководителем отдела управления ветеринарии области. На сегодняшний день затоплены не 13, а три захоронения, и опасность распространения возбудителей сибирской язвы талой водой не соответствует действительности, так как все они отвечают ветеринарно-санитарным требованиям: забетонированы и ограждены. Угрозы нет", – сказал заместитель руководителя областного управления ветеринарии Абзал Бралиев.

По информации управления, ветеринарными службами ведется работа по утилизации сельскохозяйственных животных, павших от паводков, в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями и ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что скотомогильники и захоронения с сибирской язвой затопило в ЗКО.

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