Избил и преследовал: сотрудник акимата уволился после обвинений алматинок
В пресс-службе ведомства отметили, что Дильмурат Омаров действительно является главным специалистом Управления молодежной политики Алматы с ноября 2022 года.
"После данного инцидента Д. Омаров подал заявление об увольнении по собственному желанию с 19 февраля текущего года. Заявление было принято кадровой службой, и, в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 61 Закона РК "О государственной службе", Д. Омаров освобожден от занимаемой должности", – говорится в ответе пресс-службы акимата Алматы на запрос редакции Zakon.kz.
В настоящее время обстоятельства данного конфликтного происшествия проверяются правоохранительными органами на предмет дачи правовой оценки и принятия соответствующих мер реагирования в отношении его участников.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.
Обновлено в 17:57
"По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Медеуского района назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд".Пресс-служба ДП Алматы
Ранее алматинки обвинили сотрудника акимата в избиении и преследовании. В редакцию прислали шокирующие видеоролики, в которых говорится, что в ночь на 18 февраля 2024 года в одном из ресторанов Алматы парень напал на девушек. Одна из участниц скандала сообщила у себя на странице в Instagram, что нападавшим был ее бывший парень, который якобы преследует и избивает ее, и подруг. Также девушка утверждала, что ее обидчик занимает высокую должность в акимате Алматы.