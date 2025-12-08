#Казахстан в сравнении
События

"Избил и скрылся": инцидент с высокопоставленным полицейским прокомментировали в Астане

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:21 Фото: polisia.kz
В соцсетях 8 декабря 2025 года появилась информация о том, что в Астане полицейского начальника из Павлодарской области обвинили в избиении. В столичной полиции инцидент прокомментировали, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, 7 декабря вечером на канал "102" поступило сообщение от жителя Астаны о том, что его избил заместитель начальника Департамента полиции (ДП) Павлодарской области. Прибывшим на место стражам порядка он пояснил, что якобы после совместного распития в кафе его довезли до дома, во дворе возник конфликт, во время которого полицейский и еще один мужчина избили его, потом скрылись.

В пресс-службе ДП Астаны по данному случаю сообщили, что "сведения о причастности одного из заместителей начальника ДП Павлодарской области к нанесению телесных повреждений жителю столицы не подтвердились".

"Вместе с тем, его действиям будет дана правовая оценка в рамках служебной проверки. Изъятые видеозаписи показывают, что ночной инцидент 7 декабря был конфликтом между двумя ранее знакомыми гражданскими лицами, которых сотрудник полиции разнимал. При этом, последний находился в отпуске. По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Просим воздерживаться от распространения непроверенной информации", – указано в комментарии.

5 декабря в соцсетях появилась информация о том, что и.о. начальника ДУИС Астаны якобы изнасиловал подчиненную. Эту информацию назвали клеветой.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
