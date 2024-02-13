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Очередной незаконный ЖК выявили в Алматы

Очередной незаконный ЖК выявили в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы 13 февраля 2024 года обратился к жителям и гостям южной столицы, которых предостерег от покупки недвижимости в очередном незаконном жилом комплексе, сообщает Zakon.kz.

По результатам мониторинга интернет-ресурсов Управлением градостроительного контроля выявлена реклама жилого комплекса Royal Time.

Очередное незаконное ЖК выявили в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Как указано в аккаунтах социальных сетей и на сайте жилого комплекса, новый ЖК премиум-класса будет расположен в Наурызбайском районе по адресу: ул. Кенесары хана, 145.

"Однако на сегодняшний день строительство на земельном участке не ведется, и пакет разрешительных документов на строительство также отсутствует".Пресс-служба акимата Алматы

Также жителям и гостям южной столицы, которые приобрели недвижимость в незаконном объекте, напомнили, что, в случае отказа со стороны застройщика в добровольном возврате средств, следует обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по Алматы и правоохранительные органы.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.

7 февраля 2024 года в Алматы приступили к сносу очередной пристройки к кафе Degirmen, расположенной по пр. Достык, 40/1. Она признана незаконной по решению суда.

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