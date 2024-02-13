Очередной незаконный ЖК выявили в Алматы
По результатам мониторинга интернет-ресурсов Управлением градостроительного контроля выявлена реклама жилого комплекса Royal Time.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Как указано в аккаунтах социальных сетей и на сайте жилого комплекса, новый ЖК премиум-класса будет расположен в Наурызбайском районе по адресу: ул. Кенесары хана, 145.
"Однако на сегодняшний день строительство на земельном участке не ведется, и пакет разрешительных документов на строительство также отсутствует".Пресс-служба акимата Алматы
Также жителям и гостям южной столицы, которые приобрели недвижимость в незаконном объекте, напомнили, что, в случае отказа со стороны застройщика в добровольном возврате средств, следует обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по Алматы и правоохранительные органы.
"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000", – добавили в пресс-службе акимата Алматы.
7 февраля 2024 года в Алматы приступили к сносу очередной пристройки к кафе Degirmen, расположенной по пр. Достык, 40/1. Она признана незаконной по решению суда.