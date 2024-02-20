В Алматинской области браконьеры выловили рыбу на 17 млн тенге

В полиции сообщили, что группа браконьеров незаконно ловила рыбу в отстойнике Сорбулак в Илийском районе. Во время задержания изъято около трех тонн сазана, плавсредства, орудия браконьерского лова, а также различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

Банда состояла из одиннадцати человек в возрасте от 21 до 45 лет.

"Установлено, что они занимались незаконным ловом рыбных ресурсов с применением запрещенных сетей китайского производства. Факт зарегистрирован по признакам уголовного правонарушения: незаконная добыча рыбных ресурсов и незаконное хранение огнестрельного оружия. Основные фигуранты дела водворены в ИВС", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Он отметил, что добыча рыбных ресурсов на вышеуказанном озере имела организованный характер. Улов поставлялся в разные регионы страны для реализации. Государству нанесен материальный ущерб на сумму более 17 млн тенге только по изъятой рыбе.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования дела, а также дополнительные мероприятия с проверкой их на причастность к другим аналогичным преступлениям", – дополнил Бауржан Аленов.

В прошлом году мы писали, что браконьеры нанесли ущерб природе на 1,2 млрд тенге.