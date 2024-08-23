Вооруженных браконьеров задержали в Улытауской области

В Улытауской области во время совместного рейдового мероприятия сотрудники полиции и инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" выявили браконьерскую группу из четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции 23 августа 2024 года, у задержанных были обнаружены два мотоцикла, 15 туш сайгака, 29 спиленных рогов и два гладкоствольных ружья.

"Задержанными оказались жители соседней области в возрасте от 44 до 53 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Судом избрана мера пресечения в виде ареста, и подозреваемые водворены в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Улытауской области

14 августа 2024 года стало известно, что полицейские изъяли рога архара у пожилого жителя Туркестанской области.