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Вооруженных браконьеров задержали в Улытауской области

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:40 Фото: pxhere
В Улытауской области во время совместного рейдового мероприятия сотрудники полиции и инспекторы РГКП "ПО Охотзоопром" выявили браконьерскую группу из четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции 23 августа 2024 года, у задержанных были обнаружены два мотоцикла, 15 туш сайгака, 29 спиленных рогов и два гладкоствольных ружья.

"Задержанными оказались жители соседней области в возрасте от 44 до 53 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Судом избрана мера пресечения в виде ареста, и подозреваемые водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Улытауской области

14 августа 2024 года стало известно, что полицейские изъяли рога архара у пожилого жителя Туркестанской области.

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Улытауская область 2024 год Браконьеры Полиция Охота
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