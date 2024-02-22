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Крупная авария на теплосетях в Павлодаре: без тепла остались многоэтажки и соцобъекты

Крупная авария на теплосетях в Павлодаре: без тепла остались многоэтажки и соцобъекты Фото: pixabay
Крупная авария произошла на тепломагистрали в Павлодаре, без тепла остались многоэтажные дома и социальные объекты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", из-за аварии на теплосетях замерзают жильцы шести многоэтажек, от тепла отключили также два соцобъекта: онкодиспенсер и врачебно-физкультурный центр.

"Горячая вода затопила улицу, а от пара видимость в районе ЧП упала до нуля. Это при том, что температура на улице опускается ниже минус 30 градусов. Специалисты утверждают, порыв случился из-за полной изношенности коммунальных сетей", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что всего в городе проложено 800 километров труб, 80% из которых давно устарели. 

"Обнаружили порыв на сетях централизованного теплоснабжения утром. На место происшествия выехали представители жилищной инспекции. Сейчас бригада ТОО "Павлодарские тепловые сети" работает над устранением проблемы", – сказал специалист пресс-службы акимата Павлодара Оразбек Саяхат.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Шымкенте. В городе 4 февраля произошла авария на тепловых сетях, несколько домов остались без теплоснабжения и горячей воды. 

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