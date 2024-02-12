Дети устроили пожар в квартире многоквартирного дома в Конаеве

В Конаеве в четырехэтажном доме произошел пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, 12 февраля 2024 года в 18:24 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в городе Конаев произошло загорание квартиры.

"На место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области. По прибытию на место было установлено, что произошло загорание стиральной машины и обоев на стене в кухне, а также кровати в спальной комнате на общей площади трех квадратных метра. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость", – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 18:35. До прибытия пожарных двоих детей 2019 и 2014 года рождения доставили в больницу города Конаев. Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них 8 детей.

"ДЧС Алматинской области напоминает о важности соблюдения мер пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра взрослых. Неосторожное обращение с огнем может привести к беде", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, который произошел в двухэтажном магазине в ВКО.