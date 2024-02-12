Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дети устроили пожар в квартире многоквартирного дома в Конаеве

Дети устроили пожар в квартире многоквартирного дома в Конаеве Фото: pixabay
В Конаеве в четырехэтажном доме произошел пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Алматинской области, 12 февраля 2024 года в 18:24 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в городе Конаев произошло загорание квартиры.

"На место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области. По прибытию на место было установлено, что произошло загорание стиральной машины и обоев на стене в кухне, а также кровати в спальной комнате на общей площади трех квадратных метра. Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, детская шалость", – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 18:35. До прибытия пожарных двоих детей 2019 и 2014 года рождения доставили в больницу города Конаев. Также самостоятельно эвакуировались 19 человек, из них 8 детей.

"ДЧС Алматинской области напоминает о важности соблюдения мер пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра взрослых. Неосторожное обращение с огнем может привести к беде", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, который произошел в двухэтажном магазине в ВКО.

Читайте также

Вора, который крал в мечетях, задержали в Алматы
Вора, который крал в мечетях, задержали в Алматы
Улицы подтопило в Атырау из-за обильного снеготаяния
Улицы подтопило в Атырау из-за обильного снеготаяния
оползень в Алматы
Причины частых оползней в Алматы назвали специалисты
Диана Абдуллаева
Конаев
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
Роза Рымбаева стала жертвой мошенника
обращение спасателей
Алматинские спасатели обратились к автовладельцам и пешеходам
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году
Названа точная численность населения Казахстана
Названа точная численность населения Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: