Стали известны подробности землетрясения в Алматы

25 февраля в 10:14 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр расположен в 261 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая - Афтершок. Энергетический класс землетрясения 13.3.

Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 414.10° с.ш. 78.32° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в г. Алматы 3 балла.

"С 23 февраля на данный час мы зафиксировали 7893 афтершока, из них магнитудой 5 и более - около 100 событий. И всего лишь 19 событий, с учетом сегодняшних толчков, были ощутимы на территории нашей республики". Глава Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев

Как пишет пресс-служба ДЧС города, Алматы находится в 9-10-балльной сейсмической зоне, поэтому личная подготовленность каждого гражданина к действиям при ЧС и после имеет огромное значение.

Алматинцам важно составить заранее семейный или коллективный план действий при землетрясении:

Заранее определить место встречи для семьи после случившегося землетрясения.

Необходимо заранее определить в своей квартире, доме самые безопасные места, чтобы переждать подземные толчки. К таким местам относят: места у капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами;

Определите кратчайший путь эвакуации из здания, либо займите внутри здания безопасное место. Необходимо переставить тяжелые предметы, посуду с верхних полок шкафов.

Рекомендуем соблюдать 10 простых элементарных правил, которые должен знать каждый алматинец в высотном доме:

1.Сохраняйте спокойствие, не паникуйте;

2. не пользуйтесь лифтом и лестницей во время толчков, переждите дома, в помещении;

3. отойдите от мебели, окон, люстры;

4. найдите укрытие - "треугольники жизни" (займите место в углу несущих / капитальных/ внутренних стен;

5. покиньте здание (в многоэтажных домах -после прекращения толчков;

6. отключите воду, газ, электричество;

7. возьмите "тревожный чемоданчик", подготовленный заранее;

8. при эвакуации из здания держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;

9. будьте готовы к повторным толчкам;

10. окажите помощь детям, престарелым, людям с ограниченными возможностями.

После эвакуации необходимо проследовать к ближайшему пункту приема населения, которые будут развернуты в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. В Алматы имеется 384 пункта приема пострадавшего населения.

Как правило, точки сбора населения и пострадавших при ЧС размещаются в организациях образования: школах, детсадах, колледжах, вузах.

Услышав сигнал "Внимание всем!" нужно включить доступные средства оповещения, к примеру приемник в "тревожном чемоданчике" и действовать согласно полученной инструкции"

Для безопасности от вторичных факторов землетрясения, рекомендуется провести неструктурное сейсмоусиление помещений (комнат), это работы по закреплению габаритной мебели к стенам помещений.

Ранее сообщалось, что алматинцы вновь почувствовали землетрясение.