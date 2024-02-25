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Землетрясение вновь почувствовали алматинцы

землетрясение в Алматы Фото: Zakon.kz
25 февраля предварительно в 10:16 произошло землетрясение в г. Алматы с ощутимостью, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. информация об эпицентре, бальность уточняется. 

Как пишет пресс-служба ДЧС Алматы, согласно алгоритма взаимодействия, оповещены соответствующие госорганы. Оперативному дежурному Департамента полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения.

Ранее, 24 февраля, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 24 февраля в 4 часа 58 минут в 276 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Алматинцы ощутили 3 балла.

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Елена Беляева
Алматы
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