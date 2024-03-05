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Законодательство РК

Казахстанец заставлял детей заниматься воровством в Туркестанской области

Казахстанец заставлял детей заниматься воровством в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 12:45 Фото: freepik
​Представитель Уполномоченного по правам человека по Туркестанской области провела личную встречу с жительницей Жетысайского района, которая является матерью пятерых детей и систематически подвергалась домашнему насилию, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта 2024 года, из сайта Уполномоченного по правам человека в РК.

"Женщина рассказала, что она и ее дети систематически страдали от домашнего насилия, они были вынуждены ютиться в одной комнате, супруг не давал возможности пользоваться банковской картой, все деньги тратил на выпивку, а детей заставлял заниматься воровством. В данный момент женщина с детьми размещены в кризисном центре "Көмек", – говорится в сообщении.

По итогам встречи представитель омбудсмена провела совещание с участием сотрудников районного и сельского акиматов, полиции, отделов образования, здравоохранения, занятости и социальных программ Жетысайского района, в ходе которого дала конкретные поручения присутствующим и призвала их не оставаться равнодушными к проблемам окружающих.

"Халатное отношение и отсутствие превентивных мер со стороны чиновников стали причиной сложившейся ситуации с многодетной семьей. Вместе с тем представителем УПЧ по Туркестанской области направлено представление в компетентные органы о рассмотрении дисциплинарной ответственности должностных лиц за допущенные нарушения".Уполномоченный по правам человека в РК

21 февраля 2024 года депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона, которым вносится пожизненное наказание за педофилию и убийство детей. Такие нормы заложены в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

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