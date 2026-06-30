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Происшествия

Девочки погибли в массовом ДТП в Туркестанской области

ДТП в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 05:15 Фото: primeminister.kz
В Туркестанской области расследуют жуткую аварию, где погибли пятеро детей, сообщает Zakon.kz.

Все дети оказались друг другу родственниками, передает "КТК". ДТП произошло на проселочной дороге. Автомобиль не вписался в поворот и на полном ходу врезался в дерево.

Трагедия произошла 27 июня вблизи села Енбекши. Удар о дерево был такой силы, что машину буквально разорвало пополам. От полученных травм на месте скончались сразу пять девочек. Выжил только один подросток, сейчас он в реанимации.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли пять человек и один травмирован, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, водитель автомобиля, не справившись с рулевым управлением, совершила наезд на придорожное дерево", – рассказали журналистам телеканала в региональном Департаменте полиции.

Со слов очевидцев, за рулем находилась выпускница школы.

26 июня вечером на 432-м километре автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск" произошло ДТП, повлекшее также смерть пяти человек.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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