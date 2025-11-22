#АЭС в Казахстане
События

Добрые новости: спасатели помогли собаке выбраться из глубокой ямы

собака, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 09:40 Фото: скриншот видео
Спасатели Карагандинской области помогли собаке выбраться из двухметровой ямы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 22 ноября 2025 года, на пульт 112 поступило сообщение от жительницы села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области о том, что собака упала в яму глубиной два метра и не может выбраться самостоятельно.

На место прибыли спасатели МЧС. С помощью специального снаряжения они аккуратно достали четвероногого из ямы. К счастью, пес не пострадал.

"Для нас важна каждая жизнь", – отметила пресс-служба МЧС.

На прошлой неделе сотрудники МЧС спасли кошку в Уральске.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
