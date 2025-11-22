Добрые новости: спасатели помогли собаке выбраться из глубокой ямы
Фото: скриншот видео
Спасатели Карагандинской области помогли собаке выбраться из двухметровой ямы, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС 22 ноября 2025 года, на пульт 112 поступило сообщение от жительницы села Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области о том, что собака упала в яму глубиной два метра и не может выбраться самостоятельно.
На место прибыли спасатели МЧС. С помощью специального снаряжения они аккуратно достали четвероногого из ямы. К счастью, пес не пострадал.
"Для нас важна каждая жизнь", – отметила пресс-служба МЧС.
На прошлой неделе сотрудники МЧС спасли кошку в Уральске.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript