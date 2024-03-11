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Дело о продаже новорожденных детей пересмотрели в Атырау

в Атырау пересмотрено дело о продаже детей, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 20:33 Фото: unsplash
Судебной коллегией по уголовным делам Атырауского областного суда в апелляционном порядке пересмотрен приговор специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области в отношении пятерых осужденных, сообщает Zakon.kz.

Ранее, приговором суда женщину приговорили к восьми годам лишения свободы за неоднократную торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, а также неоднократное мошенничество. Еще четверо были приговорены к трем годам лишения свободы, условно за торговлю несовершеннолетними, находящимися в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору.

Дело в апелляции рассмотрено по апелляционным жалобам осужденных и адвокатов, которые просили отменить приговор суда и вынести оправдательный приговор.

"Коллегия, изучив апелляционные жалобы сторон, не нашла оснований для изменения или отмены приговора. В связи с чем, постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения". Пресс-служба Атырауского областного суда

В суде напомнили детали дела. Беременная женщина вступила в сговор с семейной парой о продаже им ребенка после его рождения. После передачи денежных средств семейная пара забрала ребенка в семью.

"Спустя время С.А., вновь забеременев, задалась преступным умыслом на присвоение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, обещав еще двум семейным парам передать ребенка за определенную сумму. Однако, взяв с них деньги, она исчезла. В результате потерпевшим причинен ущерб в 2,3 млн тенге", – говорится в сообщении.

В это же время подсудимая вступила в сговор уже с другой семейной парой о продаже им ребенка после его рождения. Люди периодически переводили деньги на счет беременной женщины до рождения ребенка. После родов они забрали ребенка в семью.

Обе семейные пары, выкупив новорожденных, установили отцовство и вписали свои имена в свидетельство о рождении детей.

В сентябре 2023 года мы рассказывали о похожем случае, который произошел в Жетысуской области. 23-летняя девушка продала двух своих детей за два миллиона тенге. Затем в октябре акушерки хотели 1,5 млн тенге продать новорожденного в Жамбылской области.

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