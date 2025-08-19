#АЭС в Казахстане
События

Дело об убийстве Шерзата Полата: что решила апелляция

участники процесса по делу Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 10:50 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 19 августа 2025 года, судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении девяти человек, осужденных по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе облсуда напомнили, что приговором суда первой инстанции:

  • Абзал Шынасыл признан виновным по ст. 99 ч. 2 п.п. 5,9,14 (убийство), ст. 24 ч. 3, ст. 99 ч. 2 п.п. 1,7,9 (покушение на убийство), ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) и по совокупности преступлений осужден к 23 годам лишения свободы.
  • Равиль Сакиев признан виновным по ст. 24 ч. 3, ст. 99 ч. 2 п.п. 7,9 (покушение на убийство), ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) и окончательно осужден к 20 годам лишения свободы.
  • Азамат Токтаубаев признан виновным по ст. 293 ч. 3 (хулиганство), ст. 188 ч. 1 УК (кража) и с учетом предыдущей судимости осужден к 15 годам лишения свободы.
  • Нуркияс Ильясов признан виновным по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) с учетом предыдущей судимости осужден к 9 годам лишения свободы.
  • Дархан Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Шынгыс Белгожаев и Дидар Калиахмет признаны виновными по ст. 293 ч. 3 УК (хулиганство) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
  • Несовершеннолетний Думан Ыскак признан виновным по ст. 434 УК (недонесение о преступлении) и осужден к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Он уже вышел на свободу.

В счет возмещения морального вреда суд постановил взыскать:

  • Шынасыла – 60 млн тенге,
  • Сакиева – 30 млн тенге,
  • солидарно с остальных осужденных и Сакиева – 30 млн тенге.

К Ыскаку гражданский иск потерпевшие не заявляли.

Кроме того, суд вынес частное постановление с обращением внимания прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Даны Жаксыгелди, Эльмиры Нурбековой, Армана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

"Не согласившись с приговором суда, осужденные и их адвокаты обжаловали его в апелляционном порядке. На частное постановление суда первой инстанции адвокатом Сыдыкбековым Д. в интересах свидетеля Жақсыгелді Д. подана частная жалоба", – сообщили в суде.

Но постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда приговор суда и частное постановление оставлены без изменения.

Теперь приговор вступил в законную силу.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. На скамье подсудимых оказались девять жителей поселка Рыскулово: одного из них – Абзала Шынасыла – обвинили в убийстве подростка, остальным вменили разные статьи Уголовного кодекса: покушение на убийство, хулиганство, кража и недонесение о тяжком преступлении.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
