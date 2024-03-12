Военного Погранслужбы в Алматы подозревают в педофилии
Фото: Zakon.kz
Военнослужащего Пограничной службы подозревают в принуждении несовершеннолетнего к сексуальным отношениям. Соответствующую информацию подтвердили Zakon.kz в МВД РК в ответе на официальный запрос.
"Южным региональным военно-следственным управлением МВД проводится досудебное расследование в отношении военнослужащего Пограничной службы по факту понуждения несовершеннолетнего лица к сексуальным отношениям. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению доказательств", – говорится в ответе на запрос.
Другая информация не подлежит разглашению в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса.
3 марта 2024 года в СМИ появилась неофициальная информация о том, что в Жетысуском районе Алматы по подозрению в педофилии задержали подполковника пограничной части, который якобы в нетрезвом состоянии приехал к 14-летнему подростку для интимной встречи. По данному факту на тот момент в МВД РК сообщили, что проверку проводит Южное региональное военно-следственное управление МВД РК.
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