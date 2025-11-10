Испанский епископ оказался в центре скандала из-за подозрений в педофилии

Главу епархии Кадиса и Сеуты Рафаэля Сорносы подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

По данным El País, в Ватикане запустили внутреннее разбирательство. Как уточняется, речь идет о событиях, которые, предположительно, произошли в 1990-х годах. В тот период Сорноса являлся обычным священником в Хетафе и руководил семинарией. По данным издания, его жертва обратилась в дикастерию по вероучению лишь летом текущего года.

Отмечается, что впервые в истории Испании церковь инициировала расследование по подозрению в насилии епископа над несовершеннолетним.

