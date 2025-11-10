#Народный юрист
Мир

Испанский епископ оказался в центре скандала из-за подозрений в педофилии

испанского епископа оказался в центре скандала, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 20:05 Фото: pixabay
Главу епархии Кадиса и Сеуты Рафаэля Сорносы подозревают в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего, сообщает Zakon.kz.

По данным El País, в Ватикане запустили внутреннее разбирательство. Как уточняется, речь идет о событиях, которые, предположительно, произошли в 1990-х годах. В тот период Сорноса являлся обычным священником в Хетафе и руководил семинарией. По данным издания, его жертва обратилась в дикастерию по вероучению лишь летом текущего года.

Отмечается, что впервые в истории Испании церковь инициировала расследование по подозрению в насилии епископа над несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что отец убил трехлетнего сына во время семейной ссоры.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
