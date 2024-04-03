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Еще одну республиканскую трассу затопило талыми водами

Еще одну республиканскую трассу затопило талыми водами, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 17:03 Фото: Telegram/qazavtojol
В Костанайской области республиканскую трассу Денисовка – Житикара – Муктиколь – граница РФ затопило талыми водами. Об этом рассказал Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, 3 апреля 2024 года около 16:00 на фоне резкого таяния снега произошел перелив талых вод через проезжую часть на автодороге Денисовка – Житикара – Муктиколь – граница РФ (на 76 км, ширина – 200 м, высота перелива – 10-15 см).

"На данном участке есть два водопропускных сооружения: трехочковая труба диаметром 1 м и одноочковая труба диаметром 1,5 м. Обе трубы находятся в рабочем состоянии. Организовано круглосуточное дежурство. Установлены необходимые предупреждающие дорожные знаки, сигнальные столбики и вешки. Ведется укрепление обочин инертным материалом и мешкотарой с песком... Движение не ограничено", – говорится в сообщении.

На месте происшествия задействованы четыре единицы техники и девять человек.

Ранее специалисты "КазАвтоЖола" сообщили, что из-за паводков ограничено движение на четырех автодорогах республиканского значения в четырех областях: Актобе, Караганды, Костанае, Павлодаре.

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