Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку

В специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента рассматривают дело экс-замакима Максута Исахова, которого обвиняют в даче взятки. 19 марта на втором процессе допрашивали первого замначальника ДКНБ, которому и предназначались 200 тыс. долларов.

Помимо этого, бывший чиновник сделал громкое заявление. Подробности процесса – в материале Zakon.kz.

Процесс проходит в открытом режиме. Свидетелей допрашивали целый день. Первым выступил экс-замначальника ДКНБ Манап Сарбасов. Он, к слову, также находится под следствием по другому делу. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. В деле Исахова он выступает в качестве свидетеля. Свою речь бывший комитетчик начал с того, что он не ознакомлен с делом, плохо помнит даты и не готов отвечать на вопросы.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Бывший сотрудник ДКНБ попросил судью допросить его в другой день. Однако ему отказали. Государственный обвинитель первым делом попросил его рассказать обстоятельства дела.

"Я еще раз повторюсь, точные даты сейчас не вспомню. Но к нам в ДКНБ обратился бизнесмен –заявитель. Он сказал, что пострадал от рук Исахова, и изложил суть. Это было первое уголовное дело, и бизнесмен обещал предоставить аудио с Исаховым. Он предоставил запись. Так как я курировал следственное управление, заявление было принято, мы доложили об этом начальнику департамента и в центральный аппарат. Потом было принято решение провести досудебное расследование по уголовному делу для выяснения обстоятельств. Дело было зарегистрировано конфиденциально, проводились и негласные следственные мероприятия", – заявил в суде Манап Сарбасов.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

После этого, по словам Сарбасова, Исахову стало известно о том, что на него завели уголовное дело. В своих показаниях бывший первый замначальника ДКНБ рассказывает, что экс-замакима после этого начал звать его на встречи. Уведомив об этом свое руководство, Сарбасов начал негласные следственные мероприятия. Во время встреч, как рассказывает свидетель, Исахов сначала предложил ему тендер, после 100 тыс. долларов, а после увеличил "прайс" до 200 тыс. Помимо этого, как уверяет Сарбасов, экс-замакима Шымкента даже придумал место передачи взятки и кодовое слово.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Исахов придумал, как он мне будет передавать, в каких условиях это будет, было озвучено также господином Исаховым. В тот день мы встретились с ним на стояке супермаркета Metro. Как он говорил, я ему передал адрес магазина и сказал "условно для Аскара", или как его там, точно не помню. Он обещал на следующий день или в тот день передать. По-моему, в тот же день он позвонил и сказал, что туда отвез. Я сообщил об этом руководителю следственно-оперативной группы. Следственно-оперативная группа выехала на место и взяли взятку", – сказал экс-замначальника ДКНБ.

Исахов, в свою очередь, все обвинения в свой адрес отрицает и не признает вину. По его словам, "комитетчик" завел дело из-за личной неприязни и якобы мстит ему за то, что он не выполнил его просьбу три года назад.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"В конце лета 2021 года мы встречались по вашей просьбе, господин Сарбасов, на улице Адырбекова. В тот момент шел ремонт дорог на Адырбекова, я сказал, что буду там и подходите. Тогда вы просили меня назначить директором спортивной школы Султана, где он работал заместителем, в тот момент он был также депутатом городского маслихата. Я вам сказал, что там работает директор Нурлан Орынбаев и нормально справляется с должностью. На что вы сказали, что у вас имеется компрометирующий материал на Орынбаева. После этого я вызвал Орынбаева и сказал ему, что идет такая просьба от КНБ, может, ты освободишь свое место? Орынбаев сказал "Максут Пернебаевич, пусть проверяют, у меня нет нарушений". Я эти слова вам, господин Сарбасов, передал, то есть не исполнил вашу просьбу. Через некоторое время один из депутатов мне сказал: "Максут Пернебаевич, вот я был на неформальной встрече и там Сарбасов сказал, что Исахов не выполнил мою просьбу, я буду ему мстить", – заявил в суде Исахов.

Сторона защиты Исахова все также уверяет, что дело строится на фальсифицированных документах и является незаконным.

Максута Исахова задержали 20 июля 2023 года. Информацию о задержании экс-заместителя акима Шымкента тогда подтвердили в Комитете национальной безопасности РК.

26 февраля стало известно, что в ходе предварительного слушания сторона защиты попросила изменить меру пресечения Максуту Исахову, который находится в СИЗО. Оправдали свои доводы адвокаты плохим самочувствием подзащитного. Однако в ходе разбирательств этот факт не подтвердился. Помимо этого, адвокаты бывшего заместителя акима Шымкента ходатайствовали о том, чтобы дело рассматривали в суде другого региона. В итоге ходатайства стороны защиты оставили без удовлетворения.

50-летний Максут Исахов занимал должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года. Он родился 23 января 1974 года в Шардаринском районе Туркестанской (Южно-Казахстанской) области.