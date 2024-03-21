Жительница Узбекистана до смерти избила шестилетнюю племянницу за невыполненные уроки

Женщина с особой жестокостью избила шестилетнюю племянницу в Букинском районе из-за того, что она не сделала уроки. После трех дней в больнице девочка скончалась. Женщину заключили под стражу. Родители девочки находятся в России, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 марта, но известно о нем стало только сейчас. По версии следствия, причиной гнева женщины стало то, что ее племянница не сделала уроки и соврала об этом тете. Разозлившись на ребенка за обман, женщина сначала с особой жестокостью щипала родственницу, а затем избила палкой. Девочка поступила в реанимацию районного медицинского отделения и не приходя в сознание, умерла 15 марта.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. Ведется досудебное расследование.

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