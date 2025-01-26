Утопила в ванной шестилетнюю племянницу: жительницу Шымкента приговорили к 20 годам тюрьмы

В Шымкенте вынесли приговор женщине, которая убила шестилетнюю племянницу. Она связала руки девочке и утопила ее в ванной, сообщает Zakon.kz.

Процесс проходил в специализированном межрайонном городском суде по уголовным делам в открытом судебном заседании. Женщину обвиняли по ч.3 ст.99 УК РК "Убийство малолетнего лица".

Трагедия случилась в июне 2024 года, когда горожанка вместе с дочерью сестры находилась в арендованной квартире, расположенной по улице Акпан батыр.

"Разозлившись на то, что ее племянница Е., 2018 года рождения, проснулась и начала кричать, подсудимая связала ребенку руки и ноги, избила и бросила на пол. В результате девочка потеряла сознание. Затем подсудимая наполнила ванну водой и утопила племянницу, тем самым совершила умышленное убийство", – пояснили в пресс-службе суда.

Прокурор просил назначить женщине 20 лет лишения свободы. При этом законный представитель потерпевшей простила подсудимую и просила не назначать ей суровое наказание. Сама обвиняемая не признала свою вину.

Суд признал К. виновной и приговорил ее к 20 годам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

24 января 2025 года в Мангистау вынесли приговор по делу об убийстве 18-летнего солдата срочной службы.