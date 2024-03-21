"Посадивший" своего начальника полицейский в Шымкенте подозревается в вымогательстве

20 марта в Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержали командира роты патрульной полиции. Им оказался Азамат Аимбетов, который два года назад "посадил" своего начальника. Информацию корреспонденту Zakon.kz подтвердил адвокат задержанного.

В полиции сообщили, что по заявлениям жителей города о факте вымогательства и получения взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции Шымкента Управлением собственной безопасности Департамента полиции Шымкента возбуждено уголовное дело.

Между тем адвокат Талгат Есимов рассказывает, что сейчас защита осуществляется в рамках норм уголовно-процессуального законодательства. Он также сообщил, что никто в рамках данного досудебного расследования не собирается "обелять" либо "очернять" Азамата Аимбетова, задача защиты сугубо в соблюдении прав подозреваемого.

"Был задержан Аимбетов Азамат, я это подтверждаю. Аимбетова после комплекса следственных мероприятий задержали и водворили в ИВС. Мы осуществили должную защиту в рамках уголовного-процессуального законодательства. Перед законом все равны, поэтому, если преступление было совершено, то будет соответствующее наказание – в рамках закона", – рассказал корреспонденту Zakon.kz адвокат Азамата Аимбетова Талгат Есимов.

Командир роты ДП Шымкента Азамат Аимбетов прославился на весь Казахстан два года назад. В январе 2022 года он записал видеообращение и обратился к президенту Казахстана и министру внутренних дел. Тогда Аимбетов заявил, что его начальник – Мухтар Бухарбаев – заставлял его покупать дорогие вещи, к примеру, мебель и оборудование.

Уже в феврале того же года стало известно, что в отношении бывшего начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Шымкента проводится досудебное расследование. Информацию тогда подтвердили в Антикоррупционной службе.

В сентябре 2022 года по данному делу суд вынес приговор. Мухтара Бухарбаева осудили к семи годам колонии общего режима, а также пожизненно запретили работать на госслужбе и в правоохранительных органах.