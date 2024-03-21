Вымогательство и взятки: в Шымкенте задержали полицейского

В Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержали командира роты патрульной полиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 марта 2024 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции:

"По заявлениям жителей города о факте вымогательства и получении взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции Шымкента Управлением собственной безопасности Департамента полиции Шымкента возбуждено уголовное дело. По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС".

Как отмечается, руководство Департамента полиции Шымкента строго реагирует на любые проявления злоупотребления законом и нарушения присяги.

"Независимо от прежних заслуг, ни один виновный не избежит ответственности за действия, которые посягают на честь мундира", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

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