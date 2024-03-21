Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вымогательство и взятки: в Шымкенте задержали полицейского

Вымогательство и взятки: в Шымкенте задержали полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 11:41 Фото: Instagram/police_shymkent
В Шымкенте по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержали командира роты патрульной полиции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 марта 2024 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции:

"По заявлениям жителей города о факте вымогательства и получении взятки через посредников в отношении командира роты патрульной полиции Шымкента Управлением собственной безопасности Департамента полиции Шымкента возбуждено уголовное дело. По результатам собранных материалов подозреваемый задержан и водворен в ИВС".

Как отмечается, руководство Департамента полиции Шымкента строго реагирует на любые проявления злоупотребления законом и нарушения присяги.

"Независимо от прежних заслуг, ни один виновный не избежит ответственности за действия, которые посягают на честь мундира", – добавили в пресс-службе ДП Шымкента.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 11:41
Экс-начальнику МПС Шымкента вдвое сократили тюремный срок
, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 11:41

9 февраля 2024 года сообщалось, что в Семее по подозрению в пытках арестовали полицейского. Подробности здесь.

Читайте также

талая вода затопила дорогу в ВКО
Талой водой затопило дорогу в ВКО
Полицейский
Жительница Узбекистана до смерти избила шестилетнюю племянницу за невыполненные уроки
ВКО
Жители Восточно-Казахстанской области поблагодарили спасателей за оказанную помощь
Динара Халдарова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: