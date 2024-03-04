Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы
Заключение:
"На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания".
Проанализировав оперативные сейсмические данные, комиссия отмечает, что на 12:20 4 марта на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна.
Специалисты добавляют, что землетрясение, зафиксированное в 11:22, ощутимостью в 5 баллов, было основным толчком с последующими афтершоками.
Также сказано, что Национальный научный продолжит постоянный мониторинг.
"Следующее заседание вышеуказанной комиссии состоится в предстоящую среду 6 марта 2024 года", – сказано в распространяемом сообщении.
4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. Толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.
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