Сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы

После землетрясения в Алматы состоялось внеочередное заседание комиссии по оценке сейсмической ситуации. Zakon.kz публикует прогноз от сейсмологов и Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Заключение:

"На ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона с вероятностью 70% сильных землетрясений не ожидается. Однако возможны повторные толчки, которые не представляют серьезной опасности. На основании решения комиссии, ДЧС считает возможным возвращение жителей к местам проживания".

Проанализировав оперативные сейсмические данные, комиссия отмечает, что на 12:20 4 марта на Алматинском прогностическом полигоне сейсмическая ситуация стабильна.

Специалисты добавляют, что землетрясение, зафиксированное в 11:22, ощутимостью в 5 баллов, было основным толчком с последующими афтершоками.

Также сказано, что Национальный научный продолжит постоянный мониторинг.

"Следующее заседание вышеуказанной комиссии состоится в предстоящую среду 6 марта 2024 года", – сказано в распространяемом сообщении.

4 марта в Алматы произошло сильное землетрясение. Толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

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Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения. Афтершок произошел примерно в 12.55.