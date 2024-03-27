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Жителей села, которое ушло под воду, эвакуируют на вертолете в Костанайской области

Жителей села, которое ушло под воду, эвакуируют на вертолете в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 20:25 Фото: МЧС РК
В Костанайской области 27 марта спасатели на вертолете эвакуируют жителей села Кызыл Жулдыз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Наша газета" в своем Telegram-канале, сегодня днем эвакуировали 37 человек, 18 из них – дети.

"Этот населенный пункт также находится близ Аркалыка. Спасали местных жителей силами ДЧС, личным составом военной части 52859 и местных исполнительных органов. Эвакуация жителей продолжается", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Костанайской области 27 марта спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 12 человек с зимовки, которую затопили талые воды. 

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Диана Абдуллаева
Костанайская область
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