Жителей села, которое ушло под воду, эвакуируют на вертолете в Костанайской области

В Костанайской области 27 марта спасатели на вертолете эвакуируют жителей села Кызыл Жулдыз, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Наша газета" в своем Telegram-канале, сегодня днем эвакуировали 37 человек, 18 из них – дети.

"Этот населенный пункт также находится близ Аркалыка. Спасали местных жителей силами ДЧС, личным составом военной части 52859 и местных исполнительных органов. Эвакуация жителей продолжается", – говорится в сообщении.





Ранее сообщалось, что в Костанайской области 27 марта спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 12 человек с зимовки, которую затопили талые воды.