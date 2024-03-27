12 человек спасли на вертолете в Костанайской области

В Костанайской области 27 марта спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 людей с зимовки, которую затопили талые воды, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, спасены 12 человек.

"Сегодня с зимовки Конай вблизи населенного пункта Екидын Костанайской области сотрудниками "Казавиаспас" МЧС на вертолете Ми-8 спасены 12 граждан. Спасенные доставлены в ближайшие населенные пункты", – говорится в сообщении.





Отмечается, что в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Актобе затопило аэропорт, а в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем. Также в ЗКО затопило республиканскую трассу.

