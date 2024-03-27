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12 человек спасли на вертолете в Костанайской области

Паводки в Казахстане: 12 человек спасли на вертолете в Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 18:50 Фото: pixabay
В Костанайской области 27 марта спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 людей с зимовки, которую затопили талые воды, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, спасены 12 человек.

"Сегодня с зимовки Конай вблизи населенного пункта Екидын Костанайской области сотрудниками "Казавиаспас" МЧС на вертолете Ми-8 спасены 12 граждан. Спасенные доставлены в ближайшие населенные пункты", – говорится в сообщении.


Отмечается, что в медицинской помощи они не нуждались.

Ранее сообщалось, что в Актобе затопило аэропорт, а в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем. Также в ЗКО затопило республиканскую трассу.

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Диана Абдуллаева
МЧС РК Казахстан Костанайская область
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