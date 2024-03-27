12 человек спасли на вертолете в Костанайской области
Фото: pixabay
В Костанайской области 27 марта спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 людей с зимовки, которую затопили талые воды, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС, спасены 12 человек.
"Сегодня с зимовки Конай вблизи населенного пункта Екидын Костанайской области сотрудниками "Казавиаспас" МЧС на вертолете Ми-8 спасены 12 граждан. Спасенные доставлены в ближайшие населенные пункты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в медицинской помощи они не нуждались.
Ранее сообщалось, что в Актобе затопило аэропорт, а в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем. Также в ЗКО затопило республиканскую трассу.
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