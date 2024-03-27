Грузовые вагоны сошли с рельсов в Актюбинской области

Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Кауылжыр в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 27 марта пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", движение поездов на станции Кауылжыр уже восстановлено.

"По состоянию на 19:10 на станции Кауылжыр участка Шалкар-Жем возобновлено движение поездов, прерванное из-за схода грузовых вагонов. Обеспечен первоочередной пропуск пассажирских поездов. Компания приносит свои извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии на железной дороге. 14 февраля в Атырауской области семь вагонов с серой сошли с рельсов.