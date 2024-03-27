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Грузовые вагоны сошли с рельсов в Актюбинской области

Грузовые вагоны сошли с рельсов в Актюбинской области , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 20:51 Фото: railways.kz
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Кауылжыр в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 27 марта пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", движение поездов на станции Кауылжыр уже восстановлено.

"По состоянию на 19:10 на станции Кауылжыр участка Шалкар-Жем возобновлено движение поездов, прерванное из-за схода грузовых вагонов. Обеспечен первоочередной пропуск пассажирских поездов. Компания приносит свои извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии на железной дороге. 14 февраля в Атырауской области семь вагонов с серой сошли с рельсов. 

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Диана Абдуллаева
Актюбинская область КТЖ
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