Грузовые вагоны сошли с рельсов в Актюбинской области
Фото: railways.kz
Грузовые вагоны сошли с рельсов на станции Кауылжыр в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
Как сообщила 27 марта пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы", движение поездов на станции Кауылжыр уже восстановлено.
"По состоянию на 19:10 на станции Кауылжыр участка Шалкар-Жем возобновлено движение поездов, прерванное из-за схода грузовых вагонов. Обеспечен первоочередной пропуск пассажирских поездов. Компания приносит свои извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом происшествии на железной дороге. 14 февраля в Атырауской области семь вагонов с серой сошли с рельсов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript