Автомобиль загорелся на оживленной дороге в Кокшетау

Фото: пресс-служба МЧС РК

30 марта 2024 года в 20:19 в г. Кокшетау по улице К. Сатпаева произошло возгорание легкового автомобиля на площади 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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