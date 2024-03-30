Автомобиль загорелся на оживленной дороге в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
30 марта 2024 года в 20:19 в г. Кокшетау по улице К. Сатпаева произошло возгорание легкового автомобиля на площади 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.
На место вызова выехали шесть спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.
"Пожар локализован в 20:30, ликвидирован в 20:32. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК
Причина пожара устанавливается.
Ранее схожая ситуация произошла в Алматинской области. Тогда автомобиль вспыхнул на Кульджинском тракте.
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