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Автомобиль загорелся на оживленной дороге в Кокшетау

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 21:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
30 марта 2024 года в 20:19 в г. Кокшетау по улице К. Сатпаева произошло возгорание легкового автомобиля на площади 4 кв. м, сообщает Zakon.kz.

На место вызова выехали шесть спасателей и одна единица техники ДЧС Акмолинской области.

"Пожар локализован в 20:30, ликвидирован в 20:32. Жертв и пострадавших нет".Пресс-служба МЧС РК

Причина пожара устанавливается.

Ранее схожая ситуация произошла в Алматинской области. Тогда автомобиль вспыхнул на Кульджинском тракте.

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