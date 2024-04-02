Подростки на камеру жестоко избили сверстника на юге Казахстана

В Туркестанской области школьники решили продемонстрировать превосходство, избив сверстника. Свои действия "предприимчивые" подростки снимали на видео. В пресс-службе региональной полиции прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, распространяемых в Казнете, один парень жестоко избивает другого, а третий снимает все происходящее на камеру.

В пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области уточнили, что по факту хулиганства в Сарыагашском районе возбуждено уголовное дело.

Личности несовершеннолетних уже установлены. Их доставили в отдел полиции. Теперь идет расследование.

"Назначены экспертизы. Причины конфликта выясняются. Потерпевший живет с матерью. Его родители в разводе. Подозреваемые – жители того же села, учащиеся 7-го и 9-го классов". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также отмечено, что родителей участников конфликта привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Ответственность руководства учебных заведений и учителей будет рассматриваться на заседании специальной комиссии при акимате района. Дело находится на контроле у начальника департамента". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Ранее сообщалось о вандале, который разбил стекла автобусных остановок в Петропавловске из-за плохого настроения. Дебоширом оказался 24-летний житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.