Вандал разбил стекла автобусных остановок в Петропавловске из-за плохого настроения

Полицейские задержали жителя Петропавловска по подозрению в порче автобусных остановок, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 31 марта в управление полиции города Петропавловска поступило сообщение, что по улице Н. Назарбаева неизвестный мужчина в красной куртке разбил остановочный павильон.

"Данная информация была передана всем дежурным нарядам и автопатрулям. Инспекторы видеонаблюдения оперативно выявили и зафиксировали в указанном районе схожего по приметам пешехода. В результате мужчина был задержан экипажем батальона патрульной полиции в районе пересечения улиц Н. Назарбаева – К. Сутюшева, однако за несколько секунд до приезда автопатруля он также успел повредить стекло другого остановочного павильона", – говорится в сообщении.





Отмечается, что задержанным оказался 24-летний житель областного центра, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Свое поведение объяснил плохим настроением.

"По данным фактам полицейскими собран административный материал, который для принятия решения передан в специализированный административный суд. Правонарушителю грозит штраф либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что 18-летний житель Петропавловска отомстил стражам правопорядка за выписанный штраф, разбив окна в пункте полиции.