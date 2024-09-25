В Астане задержали подозреваемых в избиении солдата Нацгвардии

В Астане 25 сентября задержаны подозреваемые по делу об избиении бывшего военнослужащего Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в рамках расследования уголовного дела по факту избиения бывшего военнослужащего срочной службы Национальной гвардии в Астане оперативно-следственные мероприятия привели к установлению местонахождения всех причастных к инциденту лиц.

"В течение суток в городе Астане по местам жительства оперативно задержаны двое подозреваемых – бывших сослуживцев потерпевшего, непосредственно наносивших телесные повреждения. Оба водворены в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования все причастные лица допрошены. Их действиям, включая лиц, осуществлявших видеосъемку, будет дана правовая оценка. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами. Он поручил министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности.