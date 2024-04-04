В Алматы маршрутный автобус собрал в аварии шесть автомобилей
По проспекту Рыскулова в западном направлении двигался автобус городского маршрута №50.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент на пересечении с улицей Карпатская, по невыясненным обстоятельствам, автобус стал прижиматься к обочине, где стояли припаркованные автомобили, и стал их сносить.
Фото: Zakon.kz
Первым под удар попал Mercedes-Benz C-класса.
Фото: Zakon.kz
Затем на его пути оказалась "Газель", на которую и пришелся основной удар.
Фото: Zakon.kz
"Газель" по инерции ударила впереди стоящую Kia Rio, внутри которой находился водитель.
Фото: Zakon.kz
После неуправляемая "Газель" вылетела с дороги, переехала тротуар, едва не сбила женщину и врезалась в Lexus.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы говорят, что женщина вовремя успела отскочить от внедорожника.
Фото: Zakon.kz
Между тем, Kia влетела в Toyota Hilux Surf.
Фото: Zakon.kz
Surf отлетел на тротуар а после врезался в Lada.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадали два человека – водитель Kia и водитель автобуса.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что госпитализирован только водитель автобуса.
Очевидцы предполагают, что виновник аварии уснул за рулем. По их словам, водители автобусов работают по несколько смен с утра и до поздней ночи, что сильно выматывает физически.
Фото: Zakon.kz
В деталях аварии разбираются полицейские.