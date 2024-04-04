В Алматы маршрутный автобус собрал в аварии шесть автомобилей

В Алматы по проспекту Рыскулова автобус буквально собрал шесть автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По проспекту Рыскулова в западном направлении двигался автобус городского маршрута №50.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент на пересечении с улицей Карпатская, по невыясненным обстоятельствам, автобус стал прижиматься к обочине, где стояли припаркованные автомобили, и стал их сносить.

Фото: Zakon.kz

Первым под удар попал Mercedes-Benz C-класса.

Фото: Zakon.kz

Затем на его пути оказалась "Газель", на которую и пришелся основной удар.

Фото: Zakon.kz

"Газель" по инерции ударила впереди стоящую Kia Rio, внутри которой находился водитель.

Фото: Zakon.kz

После неуправляемая "Газель" вылетела с дороги, переехала тротуар, едва не сбила женщину и врезалась в Lexus.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы говорят, что женщина вовремя успела отскочить от внедорожника.

Фото: Zakon.kz

Между тем, Kia влетела в Toyota Hilux Surf.

Фото: Zakon.kz

Surf отлетел на тротуар а после врезался в Lada.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадали два человека – водитель Kia и водитель автобуса.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что госпитализирован только водитель автобуса.





Очевидцы предполагают, что виновник аварии уснул за рулем. По их словам, водители автобусов работают по несколько смен с утра и до поздней ночи, что сильно выматывает физически.



Фото: Zakon.kz

В деталях аварии разбираются полицейские.