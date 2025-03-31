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Происшествия

Таксист на скорости влетел в маршрутный автобус в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 23:41 Фото: Zakon.kz
31 марта в Алматы по проспекту Аль-Фараби автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом № 68, сообщает Zakon.kz.

Автобус стоял на остановке.

Фото: Zakon.kz

Водитель находился на улице – менял поврежденное колесо.

Фото: Zakon.kz

В это время по среднему ряду в восточном направлении по проспекту Аль-Фараби ехал таксист на автомобиле марки Chevrolet Cobalt.

Фото: Zakon.kz

В какой-то момент он решил перестроиться в правый ряд, но почему-то потерял управление.

Фото: Zakon.kz

Машина заехала в карман около остановки и влетела в зад автобуса.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что автобус толкнуло вперед.

Фото: Zakon.kz

В результате пострадал клиент таксиста. Его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус заглох прямо на рельсах в Усть-Каменогорске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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