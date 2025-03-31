Таксист на скорости влетел в маршрутный автобус в Алматы
Фото: Zakon.kz
31 марта в Алматы по проспекту Аль-Фараби автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом № 68, сообщает Zakon.kz.
Автобус стоял на остановке.
Фото: Zakon.kz
Водитель находился на улице – менял поврежденное колесо.
Фото: Zakon.kz
В это время по среднему ряду в восточном направлении по проспекту Аль-Фараби ехал таксист на автомобиле марки Chevrolet Cobalt.
Фото: Zakon.kz
В какой-то момент он решил перестроиться в правый ряд, но почему-то потерял управление.
Фото: Zakon.kz
Машина заехала в карман около остановки и влетела в зад автобуса.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что автобус толкнуло вперед.
Фото: Zakon.kz
В результате пострадал клиент таксиста. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что пассажирский автобус заглох прямо на рельсах в Усть-Каменогорске.
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