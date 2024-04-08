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В Таразе ищут владельцев нескольких тонн гнилого лука, выброшенного в горах

гниющий лук выбросили в горах в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 00:47 Фото: Zakon.kz
Туристы наткнулись на тонны гнилого лука в горах, в нескольких километрах от Тараза. Природоохранная прокуратура ищет владельцев выброшенных овощей, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали КТК, что в горах выбросили не меньше восьми КамАЗов лука. Отмечается, что привезти лук могли сразу из нескольких районов или даже самого Тараза.

"На выходных с семьей выехали в горы за грибами, но, кроме грибов, нашли здесь кучу лука. Посмотрите, что здесь творится. Просто невозможно стоять рядом. Ужас, как воняет все. Кто за этим должен следить? И это не одна куча, здесь таких много в горах", – рассказал очевидец.

Кроме того, на пути к этим гниющим сеткам лежат еще и тонны другого бытового мусора. Тут и разбитые унитазы, и диваны.

По мнению чиновников, у жамбылских аграриев просто не было шанса продать свой товар. Как уточняется, к началу весны стало понятно, что фермеры региона уже не смогут реализовать порядка 140 тыс. тонн лука. Некоторые пропадавший овощ даже пытались раздавать бесплатно.

"В конце апреля в нашу страну ожидается завоз лука из соседних стран. Поэтому тот же Пакистан не хочет покупать продукцию у наших аграриев. На складах без морозильной камеры риск порчи товара, конечно, выше. И тут стоит отметить, что около 60% складов не имеют морозильной камеры". Замруководителя Управления сельского хозяйства Жамбылской области Шакир Момынкулов

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана прокомментировало информацию о пропаже урожая лука.

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Елена Беляева
Жамбылская область Тараз
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