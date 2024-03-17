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В Казахстане может пропасть урожай лука

В Казахстане может пропасть урожай лука, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 22:47 Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства Казахстана прокомментировало информацию о пропаже урожая лука, сообщает Zakon.kz.

По информации МСХ, фактически объем производимого лука в три раза превышает текущий спрос на него.

"Ежегодный урожай – на уровне 1,1 млн тонн, в то время как потребление в среднем составляет 315 тысяч тонн. Основными регионами по сбору лука являются Жамбылская, Алматинская и Туркестанская области. При этом, несмотря на достаточное собственное производство лука, в предыдущие годы цены постоянно повышались, особенно в межсезонье. Существенные ценовые накрутки происходили на этапе после реализации фермерами лука посредникам – на крупнооптовых базах и рынках", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к началу уборочных работ 2023 года оптовые цены, по данным Бюро национальной статистики, вернулись на прежний уровень – 132-134 тенге за килограмм. К началу 2024 года цены снизились до 107-114 тенге за килограмм.

"Также, по информации участников рынка, в отличие от предыдущего сезона с начала осени 2023 года спрос на лук существенно снизился, и аграрии не могли продать лук по рыночной цене 40 тенге за килограмм. К настоящему времени, когда многие решили продать свой лук и увеличили предложения, цены продолжили снижение до 15-20 тенге за килограмм", – сказано в пресс-релизе.

По данным МСХ, по состоянию на 16 марта у сельхозтоваропроизводителей имеются порядка 160 тысяч тонн нереализованной продукции. Из них 138 тыс. тонн – в Жамбылской области и 22 тыс. тонн – в Алматинской области. 

"Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023/2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привело к накоплению запасов лука и падению цен. Вместе с тем с приходом теплой погоды возникла проблема еще и сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием не имеется", – говорится в сообщении.

Для решения сложившейся ситуации и в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей Минсельхоз ведет следующие работы:

  • В МИО направлены списки СХТП с предложениями объемов и цен для организации закупа в СПК, торговые объекты и др.
  • В МТИ, КазТрейд направлены письма об организации сбыта лука на внутреннем и внешних рынках.
  • С МИД отрабатывается вопрос сбыта лука в Пакистан, а также задействованы посольства Казахстана в поиске новых рынков сбыта.
  • Планируется проведение встреч производителей лука Жамбылской области с СПК регионов в рамках Первой Международной выставки-форума "КазАгроЖамбыл".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства 12 марта 2024 года указал на рост цен на продукты в ряде регионов страны. 

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