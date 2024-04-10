Таджикистанец "планировал" совершить теракт в Астане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Житель Астаны привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение. Он позвонил на канал "102" и сообщил, что некий гражданин Таджикистана собирается организовать теракт в квартире. Информация не подтвердилась, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 10 апреля 2024 года в столичном департаменте полиции, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Астаны установлен 41-летний житель города, предоставивший ложное сообщение. "По данному факту возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено, что гражданин, сообщивший ложную информацию, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Он водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны". Пресс-служба ДП Астаны Полицейские предупреждают, что заведомо ложные сообщения считаются тяжкими преступлениями. "Сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП или ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет", – уточнили в пресс-службе ДП Астаны. С 25 января 2024 года в Актобе, Атырау, Алматы, Павлодаре, Караганде и Костанае началась анонимная рассылка в Telegram об угрозах нападения на школы. 15 февраля полицейские заявили, что к угрозам причастны лица из стран СНГ. Подробности по ссылке. Читайте также Казахстанец погиб в Южной Корее В Северо-Казахстанской области заблаговременно эвакуировали жителей Работник музея тайно вывесил в галерее собственную картину

Следите за новостями zakon.kz в: