Таджикистанец "планировал" совершить теракт в Астане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Житель Астаны привлечен к уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение. Он позвонил на канал "102" и сообщил, что некий гражданин Таджикистана собирается организовать теракт в квартире. Информация не подтвердилась, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 10 апреля 2024 года в столичном департаменте полиции, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Астаны установлен 41-летний житель города, предоставивший ложное сообщение.
"По данному факту возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Установлено, что гражданин, сообщивший ложную информацию, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Он водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны".Пресс-служба ДП Астаны
Полицейские предупреждают, что заведомо ложные сообщения считаются тяжкими преступлениями.
"Сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП или ограничением либо лишением свободы на срок до пяти лет", – уточнили в пресс-службе ДП Астаны.
С 25 января 2024 года в Актобе, Атырау, Алматы, Павлодаре, Караганде и Костанае началась анонимная рассылка в Telegram об угрозах нападения на школы. 15 февраля полицейские заявили, что к угрозам причастны лица из стран СНГ. Подробности по ссылке.
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