Генпрокуратура напомнила казахстанцам о действиях, которые могут обойтись им очень дорого

Генеральная прокуратура Казахстана выступила с оповещением, предупредив и напомнив об уголовной ответственности за пропаганду терроризма и заведомо ложные сообщения о терактах, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают:

"Действующим законодательством страны предусмотрена уголовная ответственность за пропаганду терроризма и публичные призывы к совершению акта терроризма. Данные нормы направлены на защиту общественной безопасности и предотвращение угроз жизни и здоровью граждан".

Так, санкция статьи 256 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества. При этом в случае совершения указанных действий с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ ответственность значительно ужесточается и может достигать 12 лет лишения свободы.

Также важно отметить, что уголовно наказуемыми признаются не только прямые призывы, но и иные формы поддержки терроризма. В частности, одобрение или поддержка совершенного террористического акта, в т.ч. в форме комментариев или иных публикаций в соцсетях, также расценивается как пропаганда терроризма.

При этом гарантированная Конституцией свобода слова не допускает пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения территориальной целостности, подрыва безопасности государства, войны, а также культа жестокости и насилия.

Кроме того, продолжили специалисты, в сети интернет и соцсетях нередко распространяются заведомо ложные сообщения о минировании школ, торговых центров, аэропортов, вокзалов и других социально значимых объектов. Подобные сообщения, как правило, не подтверждаются, однако каждое из них рассматривается правоохранительными органами как реальная угроза и требует немедленного реагирования.

За такие действия статьей 273 УК предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

При этом лица, совершающие подобные преступления, ошибочно полагают, что могут остаться анонимными. Однако в условиях цифровизации и развития "умных" решений установление личности правонарушителя является лишь вопросом времени.

Далее в Генпрокуратуре привели статистические данные. К примеру, в 2025 году в суд направлено 25 уголовных дел по фактам лжетерроризма.

В одном из случаев ученик 11-го класса, представившись чужим именем, изменив голос и используя программы для подмены IP-адреса, сообщил в полицию о заложенном взрывном устройстве в одной из школ города Жетысая. Несмотря на предпринятые попытки скрыть свою личность, несовершеннолетнее лицо было установлено и осуждено к 1 году ограничения свободы.

В другом случае житель Актау за ложное сообщение о наличии бомбы в одном из учреждений образования осужден к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

"Каждое подобное сообщение влечет за собой масштабные проверки с привлечением подразделений МЧС, полиции, КНБ и бригад скорой помощи. Затраченные на это силы и средства подлежат взысканию с виновных лиц". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Немного ранее стало известно о назначении нового прокурора в Астане. Им стал Габит Муканов. Также теперь прокуратуру Шымкента возглавляет Елдос Сагиев.