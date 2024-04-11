Полтонны осетра изъяли полицейские в ходе ОПМ "Бекіре"

В Атырауской области в рамках борьбы с незаконным оборотом рыбы изъято 435 кг осетра и 2 кг 500 г икры рыбы осетровой породы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в ходе ежегодного ОПМ "Бекіре", стартовавшего 1 апреля, выявлено шесть правонарушений, по четырем фактам проводятся досудебные расследования.

"Изъято семь водных катеров, восемь автомобилей, а также 435 кг осетра и 2 кг 500 г икры рыбы осетровой породы. Они переданы на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", – говорится в сообщении полиции.

В середине марта сообщалось, что 160 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области.