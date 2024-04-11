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Полтонны осетра изъяли полицейские в ходе ОПМ "Бекіре"

Полтонны осетра изъяли полицейские в ходе ОПМ &quot;Бекіре&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 08:12 Фото: polisia.kz
В Атырауской области в рамках борьбы с незаконным оборотом рыбы изъято 435 кг осетра и 2 кг 500 г икры рыбы осетровой породы, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, в ходе ежегодного ОПМ "Бекіре", стартовавшего 1 апреля, выявлено шесть правонарушений, по четырем фактам проводятся досудебные расследования.

"Изъято семь водных катеров, восемь автомобилей, а также 435 кг осетра и 2 кг 500 г икры рыбы осетровой породы. Они переданы на Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод", – говорится в сообщении полиции.

В середине марта сообщалось, что 160 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области.

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