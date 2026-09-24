13 краснокнижных осетров обнаружили у жителя Жанаозена

В Жанаозене сотрудники полиции в ходе проверки оперативной информации выявили факт незаконного хранения и оборота рыб осетровых пород, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Мангистауской области рассказали, что 23 сентября полицейские возле одного из заведений Жанаозена остановили автомобиль Toyota Camry. В ходе обыска в салоне обнаружены две рыбы осетровых пород. Сотрудники провели обыск по месту жительства автовладельца, в результате во дворе дома в морозильных камерах нашли еще 11 осетров. В итоге полицейскими у него изъято 13 краснокнижных рыб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных". Выяснилось причастие других участников к браконьерству, их личности установлены, они доставлены в полицию. Все обстоятельства произошедшего исследуются, расследование продолжается.

За нарушение участникам грозит штраф в размере до 3 000 МРП (12 975 000 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что житель Акмолинской области попал под уголовное дело из-за неудачной поездки на водоем. В его машине полицейские нашли десятки мешков с рыбой, которую он, по его словам, выловил исключительно для себя.