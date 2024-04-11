Массовую драку с камнями устроили школьники в Актау
Фото: pxhere
На оживленной улице в Актау подростки устроили массовую драку и пустили в ход камни. В пресс-службе полиции Мангистауской области Zakon.kz рассказали о задержании дебоширов.
Происшествие на камеру сняли очевидцы.
"Весеннее обострение никого не жалеет. Актауские одаренные дети устроили массовую драку с киданием камней", – говорится в описании к видео на странице Telegram-канала egov.press.
В пресс-службе регионального департамента полиции 11 апреля 2024 года прокомментировали инцидент.
"Все участники установлены и доставлены в Управление полиции Актау. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Мангистауской области
В марте 2024 года Zakon.kz сообщал о драке в одном из заведений Караганды. Тогда участниками инцидента стали мужчины и женщины.
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