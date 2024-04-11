Массовую драку с камнями устроили школьники в Актау

Фото: pxhere

На оживленной улице в Актау подростки устроили массовую драку и пустили в ход камни. В пресс-службе полиции Мангистауской области Zakon.kz рассказали о задержании дебоширов.

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