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Массовую драку с камнями устроили школьники в Актау

Массовую драку с камнями устроили школьники в Актау, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 09:27 Фото: pxhere
На оживленной улице в Актау подростки устроили массовую драку и пустили в ход камни. В пресс-службе полиции Мангистауской области Zakon.kz рассказали о задержании дебоширов.

Происшествие на камеру сняли очевидцы.

"Весеннее обострение никого не жалеет. Актауские одаренные дети устроили массовую драку с киданием камней", – говорится в описании к видео на странице Telegram-канала egov.press.


В пресс-службе регионального департамента полиции 11 апреля 2024 года прокомментировали инцидент.

"Все участники установлены и доставлены в Управление полиции Актау. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Мангистауской области

В марте 2024 года Zakon.kz сообщал о драке в одном из заведений Караганды. Тогда участниками инцидента стали мужчины и женщины.

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