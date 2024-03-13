Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Праздник у девчат": массовая драка произошла в кафе Караганды

Массовая драка произошла в кафе Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 13:50 Фото: freepik
Мужчины и женщины устроили массовую драку в одном из кафе Караганды. Примечательно, что инцидент произошел во время празднования Международного женского дня, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы поделились видео и рассказали подробности произошедшего.

Некоторые участники потасовки отмечают, что мужчины вступили в бой из-за женщин, которые не поделили между собой танцевальную площадку. Прибывшие на вызов стражи порядка успокоили бунтовщиков. Однако после допроса никто не признал себя зачинщиком. Каждый участник массовой драки заявил, что конфликт начали лица за соседним столиком.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу полиции Карагандинской области. Там уточнили, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

"Прибывшим нарядом полиции нарушение правопорядка было пресечено. Все участники инцидента установлены и задержаны", – добавили в ведомстве.

Также сказано, что назначены судебно-медицинские экспертизы.

"По результатам расследования будет принято процессуальное решение".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Аналогичный инцидент произошел 1 января 2024 года в Талдыкоргане. К счастью, тогда никто не пострадал.

Читайте также

Дерево упало на несколько машин в Алматы, ДЧС обратился к автовладельцам
Дерево упало на несколько машин в Алматы: ДЧС обратился к автовладельцам
Пруд
Женщина с миллиардным состоянием погибла, упав в озеро на своем автомобиле
Туркестанская область
В двух областях страны произошли пожары
Анастасия Московчук
Казахстан Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: