"Праздник у девчат": массовая драка произошла в кафе Караганды

Мужчины и женщины устроили массовую драку в одном из кафе Караганды. Примечательно, что инцидент произошел во время празднования Международного женского дня, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы поделились видео и рассказали подробности произошедшего.

Некоторые участники потасовки отмечают, что мужчины вступили в бой из-за женщин, которые не поделили между собой танцевальную площадку. Прибывшие на вызов стражи порядка успокоили бунтовщиков. Однако после допроса никто не признал себя зачинщиком. Каждый участник массовой драки заявил, что конфликт начали лица за соседним столиком.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу полиции Карагандинской области. Там уточнили, что по этому факту возбуждено уголовное дело.

"Прибывшим нарядом полиции нарушение правопорядка было пресечено. Все участники инцидента установлены и задержаны", – добавили в ведомстве.

Также сказано, что назначены судебно-медицинские экспертизы.

"По результатам расследования будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Аналогичный инцидент произошел 1 января 2024 года в Талдыкоргане. К счастью, тогда никто не пострадал.