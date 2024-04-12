Зверей эвакуируют из зоопарка Уральска: пумы и медведи останутся на месте

Фото: pixabay

Директор детского зоопарка Уральска Фатима Кержикова рассказала, что 11 апреля началась эвакуация зверей. Их размещают в отапливаемом гараже на территории одного из учебных заведений города. Однако крупных зверей принято решение не трогать, сообщает Zakon.kz.

Как пишет порта "Мой город", затопило задний двор учреждения, до сооружений стихия пока не добралась. "Лошадей, коз и кур забрали по домам. У нас есть коллеги, у которых есть частный двор. Они их и забрали. У нас все запланировано, в какой день, кого и куда вывозить. Ко всем животным нужен подход, ведь у них тоже будет стресс. Поэтому мы проводим эвакуацию поэтапно. Пока у нас не готово помещение для павлинов. У них большие хвосты и им нужно помещение по их размерам", – сказала Фатима Кержикова. Также она рассказала про судьбу пум и медведей. "Мы продумали все варианты, разговаривали со всеми госорганами и ветклиниками. Если мы их усыпим и вывезем куда-то, то не факт, что они проснутся. Коллеги из Самары рекомендовали нам не рисковать. Во-вторых, для их транспортировки нужны мощные, стационарные клетки. Нужны соответствующие условия для их содержания. Сейчас весна, они пробуждаются, хотят себе пару, ведут себя агрессивно. Если мы будем трогать их сейчас, то подвергнем опасности всех. Поэтому мы готовим для них здесь возвышенности, чтобы они могли запрыгнуть туда. Пока у нас других вариантов нет. Но мы все же будем еще думать", – отметила Фатима Кержикова. Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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