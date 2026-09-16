Закон и порядок: в Уральске молодежь рассказала о правовой культуре языком театра

В Уральске прошел конкурс театрализованных постановок, объединивший студентов 16 учебных заведений города. Главной темой творческого состязания стали закон, ответственность и общественная безопасность, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано акиматом города Уральска в рамках концепции "Закон и порядок".

Через театральные постановки молодые люди затронули вопросы соблюдения закона, гражданской ответственности, профилактики правонарушений и буллинга, безопасности и общественного порядка.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Необычный формат позволил говорить о правовой культуре не языком лекций, а через жизненные ситуации и сценические образы.

За выступлениями участников наблюдали около 500 зрителей.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По итогам конкурса лучшие постановки были отмечены наградами. Организаторы рассчитывают, что подобные проекты помогут повысить правовую грамотность молодежи и сформировать осознанное отношение к соблюдению закона и общественного порядка.